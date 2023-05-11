أوسلو تتسلّم من موسكو رئاسة مجلس القطب الشمالي في مراسم همّشت روسيا

تسلّمت النروج الخميس رئاسة مجلس القطب الشمالي الذي يعد نموذجا للتعاون بين خصوم حقبة الحرب الباردة سابقا في ظل تهميش لروسيا، أكبر بلد عضو فيه والتي ترأسته على مدى العامين الماضيين.





ولطالما اعتُبر المجلس مثاليا إلى أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا سبعة من أعضائه الثمانية (الولايات المتحدة وكندا ودول الشمال الخمس) لتعليق اجتماعاتهم مع موسكو.





ورفض وزراء خارجية البلدان الغربية دعوة نظيرهم الروسي سيرغي لافروف لزيارة سيبيريا من أجل مراسم تسليم رئاسة المجلس.