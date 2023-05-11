العراق يعلن استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان السبت بعد أكثر من شهر على توقفها

أعلن وزير النفط العراقي الخميس في بيان عن "إبلاغ السلطات التركية باستئناف عمليات تصدير" النفط من إقليم كردستان في شمال العراق، عبر ميناء جيهان التركي، اعتباراً من السبت، بعد أكثر من شهر على توقفها.





وبحسب البيان الصادر عن الوزير حيان عبد الغني، فإنّ شركة تسويق النفط العراقية (سومو) "أبلغت شركة بوتاش التركية باستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتباراً من يوم السبت 13 أيار الجاري 2023"، بعد ساعات من إعلان حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي التوصل لاتفاق مع بغداد بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم وإرسال طلب رسمي لتركيا بهذا الشأن.