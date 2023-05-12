انتهاء صلاحية إجراء صحي يمنع دخول المهاجرين على الحدود في الولايات المتحدة

انتهاء صلاحية إجراء صحي يمنع دخول المهاجرين على الحدود في الولايات المتحدة



انتهت صلاحية إجراء سمح للولايات المتحدة بمنع الدخول إلى أراضيها منذ بداية وباء كوفيد-19، عند الساعة 23,59 الخميس (03,59 ت غ الجمعة)، في ما يشكل تغييرا أربك عددا كبيرا من المهاجرين على الحدود وأثار مخاوف من تدفق "فوضوي" لهم.



وتمهيدا لانتهاء الإجراء الذي يسمى "الفصل 42"، فرضت حكومة الرئيس جو بايدن قيودًا جديدة على حق اللجوء وحشدت آلافا من عناصر قوات الأمن، محذرة من أن الحدود مع المكسيك "ليست مفتوحة".







