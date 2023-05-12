المعارض الرئيسي لإردوغان يتهم روسيا باللجوء إلى التزيور في إطار الانتخابات

اتّهم كمال كيليتشدار أوغلو، المعارض الرئيسي لرجب طيّب إردوغان في الانتخابات الرئاسيّة التي تُجرى في 14 أيّار، الخميس روسيا بأنّها لجأت إلى "تقنيّة التزوير العميق" في إطار الحملة الانتخابيّة.جاءت اتّهامات كيليتشدار أوغلو هذه بعد ساعات على إعلان مرشّح آخر هو محرم إنجه انسحابه من السباق الانتخابي بعد تحوّله إلى هدف لحملة تشهير عبر الإنترنت.وكتب كيليتشدار أوغلو عبر تويتر "الأصدقاء الروس الأعزّاء، أنتم تقفون وراء عمليّات المونتاج والمؤامرات والتزوير والتسجيلات التي كُشِفت أمس في هذا البلد".وأضاف "إذا كنتم تريدون صداقتنا بعد 15 أيّار، فلا تمسّوا الدولة التركيّة. نحن نؤيّد دومًا التعاون والصداقة".وتُظهر استطلاعات الرأي تقدّم زعيم المعارضة العلمانيّة بشكل طفيف على إردوغان في الانتخابات الرئاسيّة الأحد. وإذا لم يحصل أيّ من المرشّحين على أكثر من 50% من الأصوات، تُجرى جولة ثانية في 28 أيّار.وكان رئيس حزب "الوطن" محرم إنجه قد أعلن الخميس انسحابه من السباق الرئاسي على أثر تحوّله إلى هدف لحملة تشهير على الإنترنت تضمّنت خصوصًا صورًا مزيّفة له برفقة نساء أو جالسًا خلف مقود سيّارة فاخرة.