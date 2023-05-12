أوكرانيا استعادت ما يصل إلى كيلومترين من الأراضي المحيطة بباخموت

أوكرانيا استعادت ما يصل إلى كيلومترين من الأراضي المحيطة بباخموت



أعلنت أوكرانيا أن قواتها حققت تقدما كبيرا في محيط مدينة باخموت الواقعة في منطقة دونيستك شرق أوكرانيا والتي تتركز فيها المعارك مع روسيا منذ أشهر.



وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن "العدو مُني بخسائر كبيرة في القوة البشرية. قوات دفاعنا تقدمت كيلومترين قرب باخموت. لم نخسر أي موقع في باخموت هذا الأسبوع".







