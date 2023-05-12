موفد صيني خاص سيزور أوكرانيا الإثنين

ستوفد الصين ممثلا خاصا إلى أوكرانيا وروسيا ودول أوروبية أخرى اعتبارا من الإثنين، حسبما أعلنت بكين الجمعة، لمناقشة "تسوية سياسية" للحرب في أوكرانيا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي دوري "اعتبارا من 15 أيار، سيزور ممثل خاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا للتواصل مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للازمة الأوكرانية".