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تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بات وشيكا

أخبار دولية
2023-05-12 | 04:24
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تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بات وشيكا
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تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بات وشيكا

تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بات وشيكا

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في بيان لوزارته الجمعة أن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية أوشك على الانتهاء.
     
وقال أكار في خطاب الخميس نشر نصه الجمعة "نحن نتجه نحو إتمام تمديد اتفاقية الحبوب"، مشيرا بذلك إلى محادثات في اسطنبول بين مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
      
الثلاثاء ضغطت الولايات المتحدة وبريطانيا على روسيا لتمديد الاتفاق مجددا، واتهمتا موسكو باستغلال الجوع العالي لمصلحة الحرب.
     
و"مبادرة البحر الأسود للحبوب" التي تم التوصل إليها في تموز بعد جهود دبلوماسية أميركية وتركية، تسمح لأوكرانيا تصدير الحبوب عبر مرفأ والحد من النقص وارتفاع الأسعار الناجم عن الغزو الروسي للبلد الذي يعد سلة خبز.
      
لكن روسيا لم تلتزم بعد بتمديد ثالث للاتفاقية قبل انقضاء مهلتها في 18 أيار 2023.
 
 

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