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الولايات المتحدة توافق على بيع مروحيات بقيمة 8,5 مليارات دولار لألمانيا
أخبار دولية
2023-05-12 | 04:50
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الولايات المتحدة توافق على بيع مروحيات بقيمة 8,5 مليارات دولار لألمانيا
الولايات المتحدة توافق على بيع مروحيات بقيمة 8,5 مليارات دولار لألمانيا
أعلنت الولايات المتحدة الموافقة على بيع 60 مروحية طراز سي إتش-47 إف شينوك إلى ألمانيا في صفقة تبلغ قيمتها 8,5 مليارات دولار.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان إن صفقة "البيع المقترحة ستحسن قدرة الرفع الثقيل لألمانيا. تعتزم ألمانيا استخدام هذه القدرة المعززة لتعزيز دفاعها الوطني وردع التهديدات الإقليمية".
واضاف البيان أن الصفقة "ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف في حلف شمال الأطلسي يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا".
ووافقت وزارة الخارجية على البيع المحتمل، وقدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الخميس التبليغ المطلوب إلى الكونغرس الذي يتعين أن يوافق على الصفقة.
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