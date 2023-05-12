الكرملين ينفي "بشدة" اتهامه بالتدخل في الانتخابات التركية

نفى الكرملين "بشدة" اتهامه بالتدخل في الانتخابات التركية، بعدما اتهم المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان في انتخابات 14 أيار موسكو، بالوقوف خلف مشاهد تم التلاعب بها وأثرت سلبا في الحملة.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "نرفض هذه الاتهامات بشدة"، مضيفا "نعلن الأمر رسميا: ليس هناك أي تدخل" روسي في تركيا، مشددا على أن موسكو "تقدر الى حد بعيد" علاقاتها مع تركيا، البلد "الشريك".