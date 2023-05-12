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o
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الإفراج عن عمران خان بكفالة بعد إلغاء توقيفه
أخبار دولية
2023-05-12 | 06:35
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الإفراج عن عمران خان بكفالة بعد إلغاء توقيفه
الإفراج عن عمران خان بكفالة بعد إلغاء توقيفه
أفرجت المحكمة العليا في إسلام أباد الجمعة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان بكفالة لأسبوعين في قضية فساد، حسبما ذكرت قناة جيو نيوز التلفزيونية الخاصة.
ووافقت المحكمة على الإفراج عن خان بكفالة غداة إعلان محكمة في إسلام أباد الخميس أن توقيفه في وقت سابق هذا الأسبوع، والذي أثار أعمال شغب في أنحاء البلاد، غير قانوني.
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