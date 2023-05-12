الإفراج عن فرنسيين اثنين معتقلين في إيران

أفرجت إيران عن فرنسيين اثنين معتقلين في قضايا منفصلة، وهما الآن بصدد العودة إلى فرنسا، حسبما أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية.



وقالت الوزيرة كاترين كولونا إن برنان فيلان، الذي يحمل الجنسية الإيرلندية أيضا، وبنجامان بريير، أفرج عنهما من السجن في مدينة مشهد بشمال شرق إيران، و"هما في طريقهما إلى فرنسا".