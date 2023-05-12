زيلينسكي يلتقي الرئيس الإيطالي في روما السبت

زيلينسكي في روما السبت



يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روما السبت لمحادثات مع نظيره الإيطالي، حسبما أعلن مسؤول لوكالة فرانس برس، مع احتمال لقائه البابا فرنسيس.



وقال متحدث باسم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ردا على سؤال بشأن تقارير عن لقاء مع زيلينسكي "نؤكد أن هذا اللقاء سيحصل غدا".



وستكون هذه الزيارة الأولى لزيلينسكي إلى الاتحاد الأوروبي وإيطاليا العضو في حلف شمال الأطلسي، منذ بدء الغزو الروسي في شباط 2022.



وقال مصدر في الفاتيكان لوكالة فرانس برس في وقت سابق إن لقاء بين زيلينسكي والبابا فرنسيس "محتمل" أيضا، علما بأنه لم يتم تأكيد ذلك بعد.



ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي زارت كييف في شباط لإظهار دعم بلادها لأوكرانيا، رغم أن مكتبه لم يؤكد ذلك.



ورغم سجل من العلاقات الجيدة مع موسكو، أرسلت إيطاليا أسلحة ومبالغ مالية لمساعدة كييف، ودعمت العقوبات الغربية على روسيا.



استقبلت ميلوني رئيس الحكومة الأوكرانية دنيس شميهال في روما الشهر الماضي بمناسبة مؤتمر تناول كيفية مساعدة الشركات الإيطالية في إعادة بناء البلد الذي تدمره الحرب.



واستقبل البابا فرنسيس زيلينسكي في الفاتيكان في شباط 2020. ودائما ما يصلي الحبر الأعظم من أجل السلام في أوكرانيا ولضحايا الحرب.



وخلال زيارته روما التقى شميهال البابا فرنسيس في الفاتيكان ووجه له الدعوة لزيارة أوكرانيا. كما طلب منه المساعدة في إعادة أطفال أخذوا بالقوة إلى روسيا.



وأكد البابا فرنسيس بعد أيام في مؤتمر صحافي إثر عودته من المجر رغبته في المساعدة.