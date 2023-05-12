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الجيش الروسي يعلن صد هجوم على جبهة طولها 95 كلم في شرق أوكرانيا

أخبار دولية
2023-05-12 | 08:47
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الجيش الروسي يعلن صد هجوم على جبهة طولها 95 كلم في شرق أوكرانيا
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الجيش الروسي يعلن صد هجوم على جبهة طولها 95 كلم في شرق أوكرانيا

الجيش الروسي: صد هجوم على جبهة طولها 95 كلم في شرق أوكرانيا

أكد الجيش الروسي الجمعة أنه صد 26 هجوما أوكرانيا على جبهة طولها 95 كلم في منطقة سوليدار بشرق اوكرانيا، قرب مدينة باخموت.
 
وقالت وزارة الدفاع الروسية "في اتجاه سوليدار، شن العدو امس هجوما على طول خط الجبهة الذي يتجاوز طوله 95 كلم. شنت وحدات الجيش الاوكراني 26 هجوما بمشاركة أكثر من الف عسكري وما يصل الى أربعين دبابة"، 
 
وأكدت الوزارة أنه "تم صد كل الهجمات التي شنتها الوحدات الأوكرانية. ولم يسمح بأي اختراق لدفاعات القوات الروسية". 
     
ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل. 
     
تقع مدينة سوليدار التي احتلتها القوات الروسية في كانون الثاني على بعد عشرة كيلومترات شمال باخموت.
     
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الأوكراني أنه تقدم مسافة كيلومترين في محيط باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا. 
     
وفي الأيام الأخيرة، اتهم رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية المسلحة الجيش النظامي الروسي مرارا بالتراجع في باخموت. 
 
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة إعادة انتشار للوحدات في شمال باخموت، في منطقة "خزان بيرخيفسكي"، من أجل "تعزيز استدامة الدفاع"، من دون الاعتراف صراحةً بحدوث تراجع. 
 
كذلك أكدت مجدداً أنّ "المجموعات الهجومية" وهو مصطلح يُطلق على وحدات مجموعة "فاغنر" المسلحة، واصلت الهجوم في غرب باخموت، وهو آخر جزء في المدينة لم تتمكن موسكو من السيطرة عليه. 
 
وأضافت الوزارة أن "وحدات المظليين تدعمها وتمنع محاولات الجيش الأوكراني شن هجوم مضاد على الأطراف". 
     
وتؤكد أوكرانيا منذ أشهر أنها تستعد لهجوم كبير، بعدما تم تجميد الجبهة إلى حد كبير منذ العام الماضي، إذ تهدف معظم المعارك للسيطرة على باخموت في الشرق. 
 
ونفى الجيش الروسي ليل الخميس تحقيق القوات الأوكرانية أي "اختراق" لدفاعاته، مؤكداً أن الوضع "تحت السيطرة"، بعدما حذر مدونون عسكريون موالون لروسيا من احتمال بدء الهجوم.

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