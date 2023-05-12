مقتل قيادي عسكري كبير في الجهاد الإسلامي في غارة جوية إسرائيلية

قُتل قائد عسكري كبير في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في غرب مدينة غزة، على ما قال مصدر رسمي الحركة.



وأوضح المصدر أن القائد الكبير في سرايا القدس إياد الحسني استشهد في عملية اغتيال نفذت في غارة جوية "صهيونية" في مدينة غزة.