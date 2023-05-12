تركيا: إطلاق صاروخ "كروز" من طائرة مسيّرة في سابقة هي الاولى في العالم

كشفت تركيا عن إطلاق صاروخ "كروز" من طائرةٍ مسيّرة في سابقة هي الاولى في العالم.



وقال رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير ، إنّ صاروخ "تشاكير" المحلي تمّ إطلاقُه من طائرة "أقنجي تيها" المسيّرة.



وأوضح أن "تشاكير" أُطلق بواسطة محركٍ محليِ الصنع بالكامل، مشيرا إلى أنّه حقق إصابة دقيقة للهدف.