الكرملين يندد بخطوة "شديدة العدائية" بعد قرار بريطانيا تزويد كييف صواريخ "ستورم شادو"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الجمعة أنها تعتبر قرار المملكة المتحدة تزويد أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى خطوة "شديدة العدائية".وجاء في بيان للخارجية الروسية: "نعتبر هذا القرار خطوة شديدة العدائية من جانب لندن ترمي إلى ضخ مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، ما يؤدي إلى تصعيد خطير".