واشنطن ستعزز وجودها العسكري في مياه الخليج

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة بصدد إرسال تعزيزات إلى الخليج، بعد ما وصفته بمضايقات إيران المتنامية لسفن في مياه المنطقة الغنية بالنفط.



وأوضح كيربي لصحافيين أن وزارة الدفاع ستقوم بسلسلة من التحركات لتعزيز وضعية دفاعنا، مشددا على أن تفاصيل حول هذه التعزيزات ستصدر في الأيام المقبلة.

