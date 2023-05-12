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الكرملين: إتفاق بين بوتين ورامابوزا على تعزيز العلاقات في خضم توتر مع واشنطن

الكرملين: إتفاق بين بوتين ورامابوزا على تعزيز العلاقات في خضم توتر مع واشنطن

إتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجنوب إفريقي سيريل رامابوزا على توطيد العلاقات بين بلديهما، وفق ما أعلن الكرملين الجمعة بعد إتهام الولايات المتحدة بريتوريا بشحن أسلحة سرًا إلى روسيا.



وجاء في بيان للكرملين عقب اللقاء بين الرئيسين أن "بوتين ورامابوزا أعربا عن نيتيهما توطيد العلاقات لما فيه المصلحة المشتركة في مجالات عدة".