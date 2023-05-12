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فرنسا توقف خمسة فرنسيين ومغربيًا على خلفية تهريب مهاجرين
أخبار دولية
2023-05-12 | 14:51
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فرنسا توقف خمسة فرنسيين ومغربيًا على خلفية تهريب مهاجرين
فرنسا توقف خمسة فرنسيين ومغربيًا على خلفية تهريب مهاجرين
أوقف خمسة فرنسيين ومغربي في فرنسا لتورطهم في تهريب مهاجرين تونسيين وجزائريين وأفغان وسوريين تم نقلهم من المجر إلى النمسا على متن شاحنات.
وقالت النيابة لوكالة فرانس برس الجمعة إن المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و26 عامًا سيحاكمون في الثاني من حزيران بتهمة المشاركة في شبكة الهجرة السرية من أيار إلى تشرين الأول 2022.
وأوضحت أنه بمجرد وصول المهاجرين السريين إلى النمسا، يمكن أن يتفرقوا بسهولة أكبر في أوروبا، لا سيما باستخدام النقل بالسكك الحديد".
أخبار دولية
فرنسا
تهريب مهاجرين
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