الإتحاد الأوروبي يدعم بقاء فيتورينو مديرًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة لولاية ثانية

الإتحاد الأوروبي يدعم بقاء فيتورينو مديرًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة لولاية ثانية

أعلن مسؤول السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة أن التكتل يدعم "بالإجماع" بقاء المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة أنطونيو فيتورينو في المنصب لولاية ثانية.



وفيتورينو وزير برتغالي سابق يسعى للفوز بولاية ثانية في إنتخابات ستنظم الأسبوع المقبل سيتواجه فيها مع نائبته الأميركية إيمي بوب.



وقال بوريل عقب إجتماع لوزراء خارجية دول التكتل إن "الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي إتفقت بالإجماع على دعم ترشح أنطونيو فيتورينو".



وسبق أن تولى فيتورينو منصب نائب رئيس الحكومة البرتغالية ووزير الدفاع في تسعينيات القرن الماضي، وهو يتولى منذ العام 2018 منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة.



ووضع ترشح بوب الوكالة الأممية في وضعية غير إعتيادية إذ نادرًا ما ينافس مرؤوس رئيسه على منصب عادة ما يكون مضمونًا فوز شاغله بولاية ثانية.



وفيتورينو البالغ 66 عامًا هو ثاني شخص غير أميركي يتولى منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة التي أنشئت قبل سبعة عقود في تاريخها.