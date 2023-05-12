إرتفاع عدد الضحايا بسبب صيام مرتبط بجماعة دينية في كينيا إلى 179

إرتفاع عدد الضحايا بسبب صيام مرتبط بجماعة دينية في كينيا إلى 179

إكتشف محققون كينيون الجمعة 29 جثة جديدة، ليرتفع بذلك عدد ضحايا "مجزرة شاكاهولا" إلى 179 شخصًا في غابة في جنوب شرق كينيا، حيث كانت تجتمع جماعة دينية تدعو إلى الصيام الشديد "للقاء يسوع".



وتعتقد الشرطة أن معظم الجثث التي تم العثور عليها بالقرب من مدينة ماليندي الساحلية تعود لأتباع جماعة بول ماكينزي نثينغي الذي كان سائق سيارة أجرة في السابق ونصب نفسه "قسًا" لكنيسة "غود نيوز" التي أسسها.



وقالت محافظة المنطقة رودا أونيانشا التي أعلنت الحصيلة الأخيرة إنه لم يتم إنقاذ أي شخص الجمعة في هذه المنطقة المشجرة.



وتسببت أمطار غزيرة في توقف عمليات البحث واستخراج الجثث الأسبوع الماضي، ولم تستأنف إلا الثلاثاء.



وأشارت أونيانشا إلى أنه تم توقيف نحو 25 شخصًا، بما في ذلك ماكينزي ورجالًا مكلّفين التحقق من عدم وجود أتباع يفطرون أو يفرون من الغابة.



وأمرت محكمة الأربعاء باستمرار إعتقال بول نثينغي ماكينزي.