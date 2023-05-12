إردوغان يدافع عن بوتين من إتهامات بالتدخل في الإنتخابات التركية

إردوغان يدافع عن بوتين من إتهامات بالتدخل في الإنتخابات التركية

دافع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من إتهامات منافسه الأبرز بالتدخل في إنتخابات تركيا الحاسمة المقررة في نهاية الأسبوع.



واتهم مرشح المعارضة الأبرز كمال كليتشدار أوغلو الخميس فاعلين روسيين لم يكشف عن هويتهم بنشر محتوى بتقنية "التزييف العميق" ومعلومات مضللة أخرى تهدف إلى التأثير على نتيجة إنتخابات الأحد.



ونفت الرئاسة الروسية "بشدة" هذا الإتهام ووقف إردوغان في صف بوتين خلال ظهور متلفز في حملته الإنتخابية الجمعة.