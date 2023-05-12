أستراليا تشيد بـ"مرحلة إيجابية" في التجارة مع الصين

أستراليا تشيد بـ"مرحلة إيجابية" في التجارة مع الصين

أشاد وزير التجارة الأسترالي الجمعة بـ"المرحلة الإيجابية" في العلاقات مع الصين، بعد زيارة إلى بكين بهدف إنهاء سنوات من التوترات التجارية بين البلدين.



وقال دون فاريل إثر محادثات مع نظيره الصيني وانغ وينتاو شكلت أول إجتماع على هذا المستوى منذ عام 2019: "إتفقنا على تكثيف حوارنا في إطار إتفاقية التجارة الحرة بيننا ومن خلال قنوات أخرى لحل القضايا العالقة".



وأضاف فاريل خلال مؤتمر صحافي أن "البلدين سيواصلان البناء على هذه المرحلة الإيجابية لعلاقتهما التجارية خلال زيارة مقبلة لأستراليا وافق وينتاو على القيام بها."

