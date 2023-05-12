الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أستراليا تشيد بـ"مرحلة إيجابية" في التجارة مع الصين
أخبار دولية
2023-05-12 | 17:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أستراليا تشيد بـ"مرحلة إيجابية" في التجارة مع الصين
أستراليا تشيد بـ"مرحلة إيجابية" في التجارة مع الصين
أشاد وزير التجارة الأسترالي الجمعة بـ"المرحلة الإيجابية" في العلاقات مع الصين، بعد زيارة إلى بكين بهدف إنهاء سنوات من التوترات التجارية بين البلدين.
وقال دون فاريل إثر محادثات مع نظيره الصيني وانغ وينتاو شكلت أول إجتماع على هذا المستوى منذ عام 2019: "إتفقنا على تكثيف حوارنا في إطار إتفاقية التجارة الحرة بيننا ومن خلال قنوات أخرى لحل القضايا العالقة".
وأضاف فاريل خلال مؤتمر صحافي أن "البلدين سيواصلان البناء على هذه المرحلة الإيجابية لعلاقتهما التجارية خلال زيارة مقبلة لأستراليا وافق وينتاو على القيام بها."
أخبار دولية
أستراليا
الصين
التالي
الكرملين ينفي "بشدة" اتهامه بالتدخل في الانتخابات التركية
الولايات المتحدة توافق على بيع مروحيات بقيمة 8,5 مليارات دولار لألمانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-05-12
الاتحاد الأوروبي يسعى إلى نهج مشترك في تعامله مع الصين
أخبار دولية
2023-05-12
الاتحاد الأوروبي يسعى إلى نهج مشترك في تعامله مع الصين
0
أخبار دولية
2023-05-11
البيت الأبيض يعلن عن لقاء جمع مستشار بايدن الأمني بكبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني في فيينا
أخبار دولية
2023-05-11
البيت الأبيض يعلن عن لقاء جمع مستشار بايدن الأمني بكبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني في فيينا
0
أخبار دولية
2023-05-11
الصين والإكوادور توقعان إتفاقًا للتبادل الحر
أخبار دولية
2023-05-11
الصين والإكوادور توقعان إتفاقًا للتبادل الحر
0
عالم الطبخ
2023-05-10
أشهى وألذ طبق على الطريقة الصينية... إليكم وصفة "Coeur de filet" من الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
2023-05-10
أشهى وألذ طبق على الطريقة الصينية... إليكم وصفة "Coeur de filet" من الشيف فادي زغيب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:38
مصرع 24 شخصا بحادث حافلة في زامبيا
أخبار دولية
10:38
مصرع 24 شخصا بحادث حافلة في زامبيا
0
أخبار دولية
10:35
قتلى وجرحى بينهم أطفال في قصف روسي قرب باخموت
أخبار دولية
10:35
قتلى وجرحى بينهم أطفال في قصف روسي قرب باخموت
0
أخبار دولية
08:10
روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة "أهداف مدنية" باستخدام صواريخ بريطانية
أخبار دولية
08:10
روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة "أهداف مدنية" باستخدام صواريخ بريطانية
0
أخبار دولية
07:00
السعودية توجه دعوة إلى قائد الجيش السوداني لحضور اجتماع الجامعة العربية المقبل
أخبار دولية
07:00
السعودية توجه دعوة إلى قائد الجيش السوداني لحضور اجتماع الجامعة العربية المقبل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-02-08
المنخفض الجوي ينحسر غداً.. اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2023-02-08
المنخفض الجوي ينحسر غداً.. اليكم طقس الأيام المقبلة
0
اخبار البرامج
2022-12-01
بين الجمال الطبيعي وعمليات التجميل... نساء يتحدّثن عن المظهر "المثالي" من وجهات نظر مختلفة
اخبار البرامج
2022-12-01
بين الجمال الطبيعي وعمليات التجميل... نساء يتحدّثن عن المظهر "المثالي" من وجهات نظر مختلفة
0
امن وقضاء
2023-05-07
إنقاذ ثلاثة شبان من الغرق عند المسبح الشعبي في صيدا
امن وقضاء
2023-05-07
إنقاذ ثلاثة شبان من الغرق عند المسبح الشعبي في صيدا
0
امن وقضاء
2023-04-22
ترك الممثل وسام فارس رهن التحقيق مقابل هذا التعهد
امن وقضاء
2023-04-22
ترك الممثل وسام فارس رهن التحقيق مقابل هذا التعهد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:59
لبنان يودع الوزير السابق سجعان قزي
أخبار لبنان
07:59
لبنان يودع الوزير السابق سجعان قزي
0
أخبار لبنان
07:55
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت
أخبار لبنان
07:55
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت
0
أخبار لبنان
06:41
الأبيض وسفير اليابان يدشنان مشروع توفير الطاقة البديلة لمستشفى المنية الحكومي
أخبار لبنان
06:41
الأبيض وسفير اليابان يدشنان مشروع توفير الطاقة البديلة لمستشفى المنية الحكومي
0
رياضة
14:01
مواجهات حاسمة في دوري الـNBA في القسمين الشرقي والغربي من المراحل الإقصائية
رياضة
14:01
مواجهات حاسمة في دوري الـNBA في القسمين الشرقي والغربي من المراحل الإقصائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إعادة إحياء تراث "المعلم" بطرس البستاني…
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إعادة إحياء تراث "المعلم" بطرس البستاني…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في يومهم العالمي... تضحيات الممرضين في عيون المرضى
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في يومهم العالمي... تضحيات الممرضين في عيون المرضى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تخوف من الأهالي من إرتفاع كبير سيطال أقساط أبنائهم العام المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تخوف من الأهالي من إرتفاع كبير سيطال أقساط أبنائهم العام المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بين النازح السوري والمالك اللبناني... بيع للعقارات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بين النازح السوري والمالك اللبناني... بيع للعقارات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لا جلسة لانتخاب رئيس حتى الساعة في غياب الارقام المضمونة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لا جلسة لانتخاب رئيس حتى الساعة في غياب الارقام المضمونة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
12:48
الدولار الجمركي بـ 86 ألف ليرة لبنانية اعتبارًا من يوم غد
اقتصاد
12:48
الدولار الجمركي بـ 86 ألف ليرة لبنانية اعتبارًا من يوم غد
2
أخبار لبنان
05:06
هيئة ادارة السير تعلن تعليق عملية تسجيل السيارات
أخبار لبنان
05:06
هيئة ادارة السير تعلن تعليق عملية تسجيل السيارات
3
خبر عاجل
11:16
نصرالله: لبنان مُطالب بإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا وماذا تنتظر حكومة تصريف الاعمال؟ لو كان حزب الله يمسك بقرارات الحكومات اللبنانية لكان لبنان منذ وقت توجه إلى سوريا
خبر عاجل
11:16
نصرالله: لبنان مُطالب بإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا وماذا تنتظر حكومة تصريف الاعمال؟ لو كان حزب الله يمسك بقرارات الحكومات اللبنانية لكان لبنان منذ وقت توجه إلى سوريا
4
خبر عاجل
11:07
نصرالله عن التطورات في فلسطين المحتلة: في أي وقت تفرض المسؤولية علينا أن نقوم بأي خطوة أو خطوات لن نتردد
خبر عاجل
11:07
نصرالله عن التطورات في فلسطين المحتلة: في أي وقت تفرض المسؤولية علينا أن نقوم بأي خطوة أو خطوات لن نتردد
5
حال الطقس
02:35
الى متى يستمر الطقس المتقلب؟
حال الطقس
02:35
الى متى يستمر الطقس المتقلب؟
6
أمن وقضاء
03:28
طعن مواطناً وسرق سيّارته... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه
أمن وقضاء
03:28
طعن مواطناً وسرق سيّارته... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه
7
صحف اليوم
00:02
الجميل نجح في إقناع جعجع بدرس لائحة تضم ثلاثة أسماء يوافق عليها التيار الوطني الحر (الأخبار)
صحف اليوم
00:02
الجميل نجح في إقناع جعجع بدرس لائحة تضم ثلاثة أسماء يوافق عليها التيار الوطني الحر (الأخبار)
8
أخبار لبنان
04:31
بعد لقاء فرنجية - البخاري... هل تغيّر الموقف السعودي؟
أخبار لبنان
04:31
بعد لقاء فرنجية - البخاري... هل تغيّر الموقف السعودي؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store