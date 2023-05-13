الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بايدن يشكر إسبانيا لدعمها أوكرانيا وتعزيز تعاونها العسكري مع واشنطن
أخبار دولية
2023-05-13 | 01:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
بايدن يشكر إسبانيا لدعمها أوكرانيا وتعزيز تعاونها العسكري مع واشنطن
أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة عن شكره لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للدعم الذي يقدمه الأخير لأوكرانيا بعد الغزو الروسي، ولتعزيزه العلاقات العسكرية بين مدريد وواشنطن.
وقال الرئيس الأميركي لسانشيز في البيت الأبيض قبل إجرائهما محادثات ثنائية تطرقت أيضا إلى قضيتي التجارة والهجرة: "لا يمكنني أن أشكرك بما فيه الكفاية على دعمك الكبير لأوكرانيا".
كما شكر الرئيس الأميركي ضيفه لسماحه للولايات المتحدة بتعزيز وجودها العسكري في إسبانيا، حيث رفعت البحرية الأميركية عدد سفنها الحربية في قاعدة روتا البحرية من أربع إلى ست مدمرات.
وقال بايدن الذي أجرت بلاده تغييرات على الإجراءات الخاصة بالمهاجرين الذي يعبرون من المكسيك: "كلانا نواجه تحديات الهجرة في النصف الغربي للكرة الأرضية".
وتعهدت الولايات المتحدة وإسبانيا وكندا بالتعاون في هذه القضية التي تعد أساسية بالنسبة للرئيس الأميركي.
وكان بايدن قد حذر من حصول فوضى على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك التي عبرها أكثر من 10 آلاف مهاجر مؤخرا قبل رفع قيود كوفيد التي سمحت للمسؤولين بترحيل المهاجرين وعدم استقبال طلباتهم للجوء.
وقال الزعيم الإسباني لبايدن: "إن التزامك بالديمقراطية مثال للجميع"، مضيفا أن الولايات المتحدة وإسبانيا "حليفتان وصديقتان".
وأشار سانشيز إلى أن إسبانيا تستعد لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي، ومن بين أهدافها تعزيز التعاون مع أميركا اللاتينية.
أخبار دولية
بايدن
بيدرو سانشيز
إسبانيا
أوكرانيا
واشنطن
التالي
آلاف السنغاليين يتظاهرون في دكار رفضا لترشح الرئيس لولاية ثالثة
أستراليا تشيد بـ"مرحلة إيجابية" في التجارة مع الصين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:28
واشنطن تدعم توثيق الأضرار التي تتكبدها أوكرانيا بسبب الحرب لطلب تعويضات من روسيا
أخبار دولية
02:28
واشنطن تدعم توثيق الأضرار التي تتكبدها أوكرانيا بسبب الحرب لطلب تعويضات من روسيا
0
أخبار دولية
2023-05-05
إدارة بايدن تحذّر من رغبة الصين بإخفاق واشنطن في رفع سقف المديونية العامة
أخبار دولية
2023-05-05
إدارة بايدن تحذّر من رغبة الصين بإخفاق واشنطن في رفع سقف المديونية العامة
0
أخبار دولية
2023-04-22
ست دبابات من إسبانيا في طريقها الى أوكرانيا
أخبار دولية
2023-04-22
ست دبابات من إسبانيا في طريقها الى أوكرانيا
0
أخبار دولية
2023-04-17
واشنطن: البرازيل "تردّد ببغائياً الدعاية الروسية والصينية" بشأن أوكرانيا
أخبار دولية
2023-04-17
واشنطن: البرازيل "تردّد ببغائياً الدعاية الروسية والصينية" بشأن أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:38
مصرع 24 شخصا بحادث حافلة في زامبيا
أخبار دولية
10:38
مصرع 24 شخصا بحادث حافلة في زامبيا
0
أخبار دولية
10:35
قتلى وجرحى بينهم أطفال في قصف روسي قرب باخموت
أخبار دولية
10:35
قتلى وجرحى بينهم أطفال في قصف روسي قرب باخموت
0
أخبار دولية
08:10
روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة "أهداف مدنية" باستخدام صواريخ بريطانية
أخبار دولية
08:10
روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة "أهداف مدنية" باستخدام صواريخ بريطانية
0
أخبار دولية
07:00
السعودية توجه دعوة إلى قائد الجيش السوداني لحضور اجتماع الجامعة العربية المقبل
أخبار دولية
07:00
السعودية توجه دعوة إلى قائد الجيش السوداني لحضور اجتماع الجامعة العربية المقبل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-02-08
المنخفض الجوي ينحسر غداً.. اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2023-02-08
المنخفض الجوي ينحسر غداً.. اليكم طقس الأيام المقبلة
0
اخبار البرامج
2022-12-01
بين الجمال الطبيعي وعمليات التجميل... نساء يتحدّثن عن المظهر "المثالي" من وجهات نظر مختلفة
اخبار البرامج
2022-12-01
بين الجمال الطبيعي وعمليات التجميل... نساء يتحدّثن عن المظهر "المثالي" من وجهات نظر مختلفة
0
امن وقضاء
2023-05-07
إنقاذ ثلاثة شبان من الغرق عند المسبح الشعبي في صيدا
امن وقضاء
2023-05-07
إنقاذ ثلاثة شبان من الغرق عند المسبح الشعبي في صيدا
0
امن وقضاء
2023-04-22
ترك الممثل وسام فارس رهن التحقيق مقابل هذا التعهد
امن وقضاء
2023-04-22
ترك الممثل وسام فارس رهن التحقيق مقابل هذا التعهد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:59
لبنان يودع الوزير السابق سجعان قزي
أخبار لبنان
07:59
لبنان يودع الوزير السابق سجعان قزي
0
أخبار لبنان
07:55
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت
أخبار لبنان
07:55
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت
0
أخبار لبنان
06:41
الأبيض وسفير اليابان يدشنان مشروع توفير الطاقة البديلة لمستشفى المنية الحكومي
أخبار لبنان
06:41
الأبيض وسفير اليابان يدشنان مشروع توفير الطاقة البديلة لمستشفى المنية الحكومي
0
رياضة
14:01
مواجهات حاسمة في دوري الـNBA في القسمين الشرقي والغربي من المراحل الإقصائية
رياضة
14:01
مواجهات حاسمة في دوري الـNBA في القسمين الشرقي والغربي من المراحل الإقصائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إعادة إحياء تراث "المعلم" بطرس البستاني…
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إعادة إحياء تراث "المعلم" بطرس البستاني…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في يومهم العالمي... تضحيات الممرضين في عيون المرضى
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في يومهم العالمي... تضحيات الممرضين في عيون المرضى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تخوف من الأهالي من إرتفاع كبير سيطال أقساط أبنائهم العام المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تخوف من الأهالي من إرتفاع كبير سيطال أقساط أبنائهم العام المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بين النازح السوري والمالك اللبناني... بيع للعقارات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بين النازح السوري والمالك اللبناني... بيع للعقارات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لا جلسة لانتخاب رئيس حتى الساعة في غياب الارقام المضمونة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لا جلسة لانتخاب رئيس حتى الساعة في غياب الارقام المضمونة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
12:48
الدولار الجمركي بـ 86 ألف ليرة لبنانية اعتبارًا من يوم غد
اقتصاد
12:48
الدولار الجمركي بـ 86 ألف ليرة لبنانية اعتبارًا من يوم غد
2
أخبار لبنان
05:06
هيئة ادارة السير تعلن تعليق عملية تسجيل السيارات
أخبار لبنان
05:06
هيئة ادارة السير تعلن تعليق عملية تسجيل السيارات
3
خبر عاجل
11:16
نصرالله: لبنان مُطالب بإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا وماذا تنتظر حكومة تصريف الاعمال؟ لو كان حزب الله يمسك بقرارات الحكومات اللبنانية لكان لبنان منذ وقت توجه إلى سوريا
خبر عاجل
11:16
نصرالله: لبنان مُطالب بإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا وماذا تنتظر حكومة تصريف الاعمال؟ لو كان حزب الله يمسك بقرارات الحكومات اللبنانية لكان لبنان منذ وقت توجه إلى سوريا
4
خبر عاجل
11:07
نصرالله عن التطورات في فلسطين المحتلة: في أي وقت تفرض المسؤولية علينا أن نقوم بأي خطوة أو خطوات لن نتردد
خبر عاجل
11:07
نصرالله عن التطورات في فلسطين المحتلة: في أي وقت تفرض المسؤولية علينا أن نقوم بأي خطوة أو خطوات لن نتردد
5
حال الطقس
02:35
الى متى يستمر الطقس المتقلب؟
حال الطقس
02:35
الى متى يستمر الطقس المتقلب؟
6
أمن وقضاء
03:28
طعن مواطناً وسرق سيّارته... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه
أمن وقضاء
03:28
طعن مواطناً وسرق سيّارته... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه
7
صحف اليوم
00:02
الجميل نجح في إقناع جعجع بدرس لائحة تضم ثلاثة أسماء يوافق عليها التيار الوطني الحر (الأخبار)
صحف اليوم
00:02
الجميل نجح في إقناع جعجع بدرس لائحة تضم ثلاثة أسماء يوافق عليها التيار الوطني الحر (الأخبار)
8
أخبار لبنان
04:31
بعد لقاء فرنجية - البخاري... هل تغيّر الموقف السعودي؟
أخبار لبنان
04:31
بعد لقاء فرنجية - البخاري... هل تغيّر الموقف السعودي؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store