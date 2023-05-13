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بايدن يعيّن فيليب جيفرسون نائبا لرئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي
أخبار دولية
2023-05-13 | 02:20
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بايدن يعيّن فيليب جيفرسون نائبا لرئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي
عيّن الرئيس الأميركي جو بايدن العضو الأسود في مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي فيليب جيفرسون نائبا لرئيس المؤسسة، كما عيّن الاقتصادية من أصول أميركية لاتينية أدريانا كوغلر عضوا في مجلس محافظي الاحتياطي، في خطوة لتعزيز التنوع في المؤسسة المالية.
وانضم فيليب جيفرسون إلى مجلس الاحتياطي الفدرالي في أيار 2022 بقرار من بايدن. وقد صادق مجلس الشيوخ بغالبية كبيرة على تعيين الأستاذ حينها في كلية ديفيدسون بولاية كارولينا الشمالية.
وقال جو بايدن في بيان: "أتطلع إلى المصادقة بسرعة على تعيينه نائبا للرئيس".
وفيليب جيفرسون هو ثاني أميركي أسود يتولى منصب نائب رئيس الاحتياطي الفدرالي، بعد روجر فيرغسون بين العامين 1999 و2006. وقد عمل خصوصا على قضايا المساواة والفقر.
وكانت نائبة رئيس الاحتياطي الفدرالي لايل برينارد قد استقالت في شباط للانضمام إلى البيت الأبيض حيث تقود حاليا فريق الاقتصاديين.
ومن المنتظر أن تجدد لمدة 14 عاما ولاية عضو مجلس الاحتياطي ليزا كوك التي عينها جو بايدن أيضًا العام الماضي وكانت أول أميركية سوداء في مجلس المؤسسة.
وقال بايدن في بيانه: "سيواصل الدكتور جيفرسون والدكتورة كوك تقديم معارف قيّمة وخبرة واستمرارية إلى الاحتياطي الفدرالي في وقت حرج لاقتصادنا وعائلاتنا في أنحاء البلاد".
من جهته، قال جيفرسون في مؤتمر صحافي في كاليفورنيا الجمعة: "أتشرف بشدة بالثقة التي أولياني إياها الرئيس بايدن ونائبة الرئيس (كامالا) هاريس فيما يتعلق بالتعيين".
الاحتياطي الفدرالي مناط بمهمة صعبة تتمثل في خفض التضخم في الولايات المتحدة، مع الحفاظ على مستوى التوظيف.
وعند تعيينهما في بداية عام 2022، أعرب الرئيس الأميركي عن سعادته "بالتنوع الذي طال انتظاره على رأس مجلس الاحتياطي الفدرالي" الذي ظلّ لفترة طويلة مقصورا على الرجال البيض.
كذلك، أعلن بايدن عن تعيين أدريانا كوغلر في مجلس الاحتياطي الفدرالي، وهي حاليًا مسؤولة في البنك الدولي، وستكون الاقتصادية الأميركية الكولومبية أول شخص من أصل أميركي لاتيني يشغل المنصب.
وقال الرئيس الأميركي في بيانه: "الدكتورة كوغلر خبيرة اقتصادية ذات مؤهلات عالية وتحظى بالاحترام وتتمتع بخبرة عميقة في أسواق العمل وحركية العمالة وتوظيف الشباب".
وبدأت كوغلر حياتها المهنية في بنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو، وشغلت منصب كبير الاقتصاديين في وزارة العمل، وحظيت العام الماضي بدعم من الحزبين لتمثيل الولايات المتحدة في البنك الدولي، وفق ما أشار البيت الأبيض.
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