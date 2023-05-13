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مجموعة السبع تعتمد تنويع شبكات الإمداد أداة جديدة بحلول نهاية العام

أخبار دولية
2023-05-13 | 02:34
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مجموعة السبع تعتمد تنويع شبكات الإمداد أداة جديدة بحلول نهاية العام
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مجموعة السبع تعتمد تنويع شبكات الإمداد أداة جديدة بحلول نهاية العام

اتفقت دول مجموعة السبع السبت على اعتماد أداة جديدة بحلول نهاية 2023 "على أبعد تقدير" لتنويع شبكات الإمداد الدولية، سعيا للحد من تبعيتها للصين في هذا المجال الإستراتيجي.
      
وتنص هذه الآلية على منح مساعدات مالية للدول ذات الدخل المتوسط والمتدني وتبادل مهارات وإقامة شراكات معها لمساعدتها  على تولي دور متزايد الأهمية في هذه الآلية الأساسية للصناعة العالمية، وفق ما جاء في بيان صدر عن وزراء مالية الدول السبع في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في نيغاتا بوسط اليابان.
     
وستتم الآلية التي كُشفت محاورها الكبرى في نيسان، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمات دولية أخرى ذات اختصاص، بحسب البيان.
     
وتهدف آلية "تعزيز شبكة إمداد مقاومة وجامعة" أو "رايز" بحسب الأحرف الأولى لاسمها بالإنكليزية، إلى مساعدة الدول على عدم الاكتفاء باستخراج المواد الأولية للصناعة، بل منحها القدرة على تحويلها محليا، ما سيجنب إلى حد ما اللجوء إلى الصين لتأدية مثل هذه الخدمات.
     
غير أن وزراء المالية لم يعرضوا هذه الأداة الجديدة كخطة معادية للصين، ولم يذكروا الصين في بيانهم.
     
وأوضحوا أن "تنويع شبكات الإمداد يمكن أن يساهم في حماية أمن الطاقة ومساعدتنا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي". 
     
وأكدوا مرة جديدة دعمهم "الثابت" لأوكرانيا منددين بـ"حرب العدوان غير المشروعة وغير المبررة" التي تشنها موسكو. 
     
وأشارت مجموعة السبع في هذه المناسبة إلى تصميمها على "التصدي لأي محاولة" للالتفاف على العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها على روسيا، بدون الإعلان عن تدابير جديدة محددة على هذا الصعيد. 
     
وتطرق اجتماع نيغاتا الذي شارك فيه أيضا حكام المصارف المركزية في الدول السبع ومسؤولو منظمات كبرى مثل صندوق النقد الدول والبنك الدولي، إلى عدد من المواضيع الأخرى من ضمنها المخاوف حول القطاع المصرفي ومكافحة الاحترار المناخي.
     
لكن الاجتماع شكل خصوصا منتدى لتبادل الآراء قبل قمة قادة مجموعة السبع في نهاية الأسبوع المقبل في هيروشيما بغرب اليابان.

أخبار دولية

مجموعة السبع

شبكات الإمداد الدولية

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