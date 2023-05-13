الجيش الأوكراني يؤكد أنه "يتقدم في بعض المناطق" حول باخموت

أكد مسؤول كبير في الجيش الأوكراني أن قوات كييف تتقدم باتجاه أجزاء من خط الجبهة مع القوات الروسية قرب مدينة باخموت في شرق البلاد.وقال قائد سلاح البر الأوكراني أولكسندر سيرسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "يتقدم جنودنا في بعض مناطق الجبهة ويسجل العدو خسائر في العديد والعتاد".