السعودية توجه دعوة إلى قائد الجيش السوداني لحضور اجتماع الجامعة العربية المقبل

وجهت المملكة العربية السعودية دعوة إلى عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، لحضور اجتماع الجامعة العربية المقبل.



ونشرت رويترز تصريحات لدبلوماسي سعودي رفيع، يؤكد توجيه الدعوة إلى البرهان لحضور قمة الجامعة العربية.



كما نشرت رويترز تصريحات دبلوماسية سعودية تؤكد أن الأطراف المتحاربة في السودان، ستستأنف غدا الأحد، المحادثات حول آليات تنفيذ إعلان جدة.



هذا وقد أكد الجيش وقوات الدعم السريع خلال اتفاق مبادئ أولي في جدة، التزامهما سيادة السودان ووحدته اضافة الى حماية الاحتياجات والضروريات لبقاء المدنيّين على قيد الحياة.



وأكّد الإعلان "امتناع الطرفين عن أيّ هجوم من شأنه أن يتسبب بأضرار مدنية.