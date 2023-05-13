روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة "أهداف مدنية" باستخدام صواريخ بريطانية

موسكو تتهم أوكرانيا بمهاجمة "أهداف مدنية" باستخدام صواريخ بريطانية



اتهمت موسكو كييف السبت باستخدام صواريخ بريطانية بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو" ضد "أهداف مدنية" في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا التي تسيطر عليها القوات الروسية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "صواريخ جو-جو من طراز ستورم شادو التي زوّدت المملكة المتحدة نظام كييف بها تم استخدامها لتنفيذ الضربة، على رغم تصريحات لندن بأن هذه الأسلحة لن يتم استخدامها ضد أهداف مدنية".