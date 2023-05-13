قتلى وجرحى بينهم أطفال في قصف روسي قرب باخموت

كم بلغ عدد القتلى والجرحى؟

قُتل شخصان على الأقل وأصيب عشرة آخرون، بينهم اطفال، في قصف روسي طال مدينة كوستيانتينيفكا التي تبعد 25 كلم جنوب غرب باخموت بشرق اوكرانيا، وفق ما أفادت النيابة.



وقالت النيابة الأوكرانية في بيان على تلغرام "إثر قصف كوستيانتينيفكا، قتل شخصان وأصيب عشرة أشخاص" بينهم "فتاتان في الخامسة عشرة والسادسة عشرة".