مصرع 24 شخصا بحادث حافلة في زامبيا

قضى 24 شخصا ينتمون الى إحدى الكنائس الزامبية، في اصطدام بين حافلة كانوا يستقلونها وشاحنة في جنوب البلاد، وفق ما أفادت الشرطة.



وكانت الحافلة متجهة من إقليم شونغوي (42 كلم شرق العاصمة لوساكا) الى إقليم سيافونغا (حوالى 195 كلم جنوب شرق لوساكا)، وتقل 35 راكبا متجهين للمشاركة في مناسبة دينية.



وأصيب 12 آخرون بجروح بالغة، بينهم السائق.



وأوضح المتحدث باسم الشرطة داني موالي في بيان أن القتلى هم 23 امرأة ورجل، فيما الجرحى هم ثمانية رجال وأربع نساء.



وحوادث السير القاتلة مألوفة في زامبيا بسبب سوء وضع الطرق وعدم التزام ضوابط القيادة.