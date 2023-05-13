قتلى في هجوم شنه مسلحون في غرب الكونغو الديموقراطية

قُتل خمسة أشخاص في هجوم شنه مسلحون في غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية، وهي منطقة تواجه اعمال عنف أتنيةً، على ما ذكر مسؤولون السبت.



وهاجمت عناصر من مجموعة "موبوندو" المسلحة قرية باتشونغو في اقليم كوانغو مساء الجمعة، بحسب المتحدث باسم الاقليم اديلار نكيسي، مشيرا الى هذه المجموعة المسلحة من مجتمع الياكا.



وقال نكيسي لوكالة فرانس برس إن جنديين وشرطيًا ومدنيَين قتلوا في الهجوم، موضحا أن الجنديين "قتلا عمليا على يد موبوندو".



ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من هذه الحصيلة المرشحة للارتفاع، بحسب نكيسي.



وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفض متحدث باسم الشرطة التعليق على الهجوم.



وأكد سيمفوريان كوينغو، أحد قادة المجتمع المدني من كوانغو، من جانبه، أن الاشتباك بين موبوندو وقوات الأمن أسفر عن مقتل أربعة على الأقل.