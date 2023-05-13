بوريل يعارض حظر المساعدة الأوروبية للسلطة الفلسطينية

احتج مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على احتمال حظر المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية بسبب محتوى اعتُبر محرّضا على الكراهية ومعاديا للسامية في الكتب المدرسية الفلسطينية.



وقال بوريل لوكالة فرانس برس إن السلطة الفلسطينية في وضع حرج وهي معرضة لخطر الإفلاس إذا حظر تمويل الاتحاد الاوروبي، مؤكدا أنه لن يسمح بحصول ذلك.



وتبلغ مساعدات الاتحاد الأوروبي 300 مليون يورو في السنة.