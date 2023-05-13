زيلينسكي يشكر البابا على اهتمامه بـ "مأساة ملايين الأوكرانيين"

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شكره الى البابا فرنسيس لـ"الاهتمام الذي يبديه بمأساة ملايين الاوكرانيين"، وذلك إثر لقاء بينهما في الفاتيكان.



وقال زيلينسكي عبر تلغرام: "إنني ممتن له للاهتمام الذي يبديه شخصيا بمأساة ملايين الاوكرانيين".



ولفت الى أنه ناقش مع الحبر الاعظم مصير عشرات آلاف الاطفال الذين تم ترحيلهم من جانب روسيا، بحسب كييف.