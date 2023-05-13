القنصلية السعودية في اسطنبول تطلق تحذيرا لرعاياها هناك

تحذير من القنصلية السعودية في اسطنبول لرعاياها..



دعت القنصلية السعودية في إسطنبول مواطنيها اليوم المتواجدين على الأراضي التركية للابتعاد عن مواقع التجمعات وأخذ الحيطة والحذر، وفق وكالة "روسيا اليوم".



تجدر الإشارة إلى أن تلك التحذيرات تأتي استباقا لنهاية العد التنازلي لانطلاق عملية الاقتراع يوم غد الأحد عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في تركيا لانتخابات رئاسية وبرلمانية وصفت بالتاريخية والحاسمة.



وقالت القنصلية في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" اليوم السبت: "ترحب القنصلية بالمواطنين السعوديين الكرام المقيمين والذين يزورون اسطنبول، وتتمنى لهم إقامة سعيدة، وتوصي الجميع عند الخروج أو التجول بأهمية حمل الأوراق الثبوتية الأصلية وكذلك تجنب الأماكن المزدحمة والبعد عن مراكز الاقتراع".