اتفاق لوقف النار بين إسرائيل والفلسطينيين اعتبارا من الساعة 19,00 ت غ

مصادر فلسطينية ومصرية لفرانس برس: اتفاق لوقف النار بين إسرائيل والفلسطينيين اعتبارا من الساعة 19,00 ت غ



أعلنت مصادر فلسطينية ومصرية السبت أن اسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة توصلت لاتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 19,00 ت غ وذلك برعاية القاهرة.



وأكد مصدر فلسطيني قريب من المحادثات المنعقدة في القاهرة لفرانس برس "تلقت مصر موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار على أن يدخل حيز التنفيذ بدءا من الساعة العاشرة مساء اليوم"، فيما قال مصدر في حركة الجهاد الاسلامي فضل عدم كشف هويته إن "الصيغة المقدمة المعدلة للاتفاق ايجابية وتلبي شروط المقاومة".

