سوريا تمدد إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبري الراعي وباب السلامة

مدّدت سوريا لثلاثة أشهر إيصال المساعدات الإنسانية من تركيا إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة عبر معبرين حدوديين، وفق ما أفادت ممثلة للأمم المتحدة.



وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إيري كانيكو في تصريح لوكالة فرانس برس إن وزير الخارجية السوري نقل قرار "السماح للأمم المتحدة بمواصلة استخدام معبري الراعي وباب السلامة لمدة ثلاثة أشهر إضافية".