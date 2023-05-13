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ميلوني: إيطاليا ستستمر بدعم أوكرانيا والضغط على روسيا بالعقوبات
أخبار دولية
2023-05-13 | 16:22
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ميلوني: إيطاليا ستستمر بدعم أوكرانيا والضغط على روسيا بالعقوبات
أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن بلادها ستواصل تقديم الدعم لأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.
وأوضحت ميلوني، في حديث لقناة Rai News 24، عقب لقائها اليوم بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في روما، أنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية، أكدنا دعمنا لكييف بمقدار 360 درجة، وسنفعل ذلك طالما كان الأمر ضروريا وسنمدها بالأسلحة والمعدات العسكرية، وفي ذات الوقت سنستمر بالضغط على روسيا من خلال سياسة العقوبات.
وأكدت دعم الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل لأوكرانيا، مشددة على ضرورة موافقة كييف على الشروط التي سيتم بموجبها إبرام السلام.
وأشارت ميلوني إلى أن إيطاليا ستستمر بدعم أوكرانيا في طريقها للانضمام إلى كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
أخبار دولية
كييف
ملوني
زيلينسكي
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