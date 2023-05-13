خمسة جرحى بإطلاق نار في فرنسا قرب حدود لوكسمبورغ

أصيب ما لا يقل عن خمسة أشخاص، جروح ثلاثة منهم خطرة، في إطلاق نار في شمال شرق فرنسا قرب حدود لوكسمبورغ، وفق ما أفادت السلطات.



وأوضح نائب رئيس بلدية فيلربت غيوم بيتيكلير لوكالة فرانس برس أن رجلا مقنّعا أطلق النار من مركبة قبل أن يفر.



وثلاثة جرحى في حالة طوارئ قصوى وحياة أحدهم مهددة.



وقد يكون إطلاق النار مرتبطًا بتجارة المخدرات، وهو ما سيتعين على التحقيق تحديده.

