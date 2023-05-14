مالي تندد بتقرير الأمم المتحدة "المختلق" حول قتل الجيش لمدنيين

ندد المجلس العسكري في مالي السبت بتقرير للأمم المتحدة اتهم الجيش ومقاتلين أجانب باعدام 500 شخص على الأقل خلال عملية ضد الجهاديين عام 2022، واصفا إياه بـ"المختلق" و"المتحيز".





وأعلنت السلطات المالية أيضا عن فتح تحقيق بالتجسس على خلفية كشف الأمم المتحدة عن استخدامها الأقمار الاصطناعية لجمع معلومات لتقريرها.





وجاء البيان بعد يوم من صدور التقرير الذي طال انتظاره حول الأحداث التي وقعت في بلدة مورا بوسط البلاد بين 27 و31 آذار 2022.





وقال المتحدث باسم الحكومة المالية العقيد عبد الله مايغا في بيان "لم يسقط أي من المدنيين من مورا خلال العملية العسكرية"، مضيفا أن "من بين القتلى لم يكن هناك سوى مقاتلين ارهابيين".





ودانت الحكومة ما أسمته "تقريرا متحيزا يستند إلى رواية مختلقة"، كما أعربت عن دهشتها من استخدام محققي الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية فوق مورا لجمع المعلومات دون تصريح من الحكومة.

