فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة في تايلاند

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الأحد أمام الناخبين في الانتخابات العامة في تايلاند، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، حيث من المرجح أن تتمكن المعارضة من إنزال الهزيمة بحكومة برايوت تشان او تشا المدعومة من الجيش.





وقال مراسلو فرانس برس إن صناديق الاقتراع فُتحت الساعة 8,00 صباحا (01,00 ت غ)، بعد حملات انتخابية عكست صداما بين جيل شاب تائق إلى التغيير والمؤسسة الملكية التقليدية.





ودُعي نحو 52 مليون تايلاندي للتصويت، بينهم أربعة ملايين يقترعون للمرة الأولى.





وتعد انتخابات الأحد الأولى من نوعها على مستوى البلاد منذ الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية عام 2020 التي دعت إلى إصلاح شامل للنظام الملكي، وهو موضوع محظور في تايلاند حيث يحاط الملك ماها فاجيرالونجكورن بنوع من القداسة.