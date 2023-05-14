الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في غزة وتشيد بالدور المصري

رحب البيت الأبيض السبت بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، مشيدا بالحكومة المصرية لتوسطها في الاتفاق.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان إن "المسؤولين الأميركيين عملوا عن كثب مع الشركاء الإقليميين للتوصل إلى هذا الحل للأعمال القتالية من أجل منع سقوط المزيد من الخسائر في الأرواح وإعادة الهدوء إلى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

