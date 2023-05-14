مقتل 33 مدنيا في هجوم شنه مسلحون في بوركينا فاسو

أقدم مسلحون على قتل 33 شخصا على الأقل عندما فتحوا النار على مجموعة من مزارعي الخضار في بوركينا فاسو، وفق ما أعلن حاكم منطقة بوكل دو موهون السبت.





وقال الحاكم بابو بيار باسينغا في بيان "تعرضت مساء الخميس 11 أيار قرابة الساعة الخامسة مساء (17,00 ت غ) قرية يولو في محافظة شيريبا بمنطقة موهون لهجوم إرهابي وجبان ووحشي".





وأضاف أن "المسلحين استهدفوا المدنيين المسالمين الذين كانوا يزرعون على طول النهر"، مشيرا إلى أن "العدد المؤقت للقتلى بلغ 33 قتيلا".