زيلينسكي يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد وصوله إلى برلين في زيارة رسمية آتيا من روما حيث التقى البابا فرنسيس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.





وكتب زيلينسكي على تويتر "أنا موجود الآن في برلين"، معددا في تغريدته "أسلحة. حزمة قوية. دفاع جوي. إعادة إعمار. الاتحاد الأوروبي. حلف شمال الأطلسي. أمن".





وأعلنت الحكومة الألمانية السبت أنها تستعد لتسليم أسلحة بقيمة 2,7 مليار يورو إلى أوكرانيا، تشمل 30 دبابة ليوبارد 1 ومدرعات ومسيّرات وأنظمة دفاع جوي وصواريخ وذخائر.

