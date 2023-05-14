رئيس الوزراء البريطاني سيحضر قمة مجلس أوروبا الثلاثاء

سيتوجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى ريكيافيك الثلاثاء لحضور قمة مجلس أوروبا، ومنها إلى طوكيو قبل أن يشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في هيروشيما، كما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية السبت.





وقال سوناك في بيان "سأتوجه خلال الأسبوع الجاري من ريكيافيك إلى هيروشيما لقيادة العمل العالمي بشأن أولوياتنا المحلة".





وأضاف رئيس الوزراء المحافظ الذي تولى مهامه في تشرين الأول الماضي أن "عددا كبيرا من التحديات التي نواجهها، من التضخم إلى الهجرة، يجب حلها من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا الدوليين".

