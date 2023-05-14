الإعصار موكا يشتد مع اقترابه من سواحل خليج البنغال

اشتد الإعصار موكا ليصبح من الدرجة الخامسة مع اقترابه من سواحل بنغلادش وبورما في خليج البنغال، وفقًا ذكر المركز الأميركي للإنذار بالأعاصير.





وقال المركز الأميركي في تقديراته الأحد إن الإعصار ترافقه رياح تبلغ سرعتها 259 كيلومترًا في الساعة، موضحا أن ذلك يعادل إعصارًا من الدرجة الخامسة وهي الأعلى على سلم سافير-سيمبسون.





ويهدد الإعصار المخيمات البائسة التي تضم مئات الآلاف من الروهينغا المسلمين ويسبب موجات فرار للسكان.