فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا

فتحت مراكز الاقتراع صباح الأحد في تركيا لانتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية والبرلمان، بحسب مراسلي فرانس برس.





واصطف الناخبون في طوابير طويلة تشكلت قبل فتح أبواب مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا في اسطنبول وأنقرة. وتغلق مراكز الاقتراع عند 17,00.