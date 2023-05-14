13 قتيلا خلال هجوم على قاعدة أمنية في باكستان

قُتل 13 شخصاً في باكستان خلال اشتباكات جرت ليل السبت الأحد بين قوات خاصة خلال هجوم على قاعدتها ومقاتلين مجهولين احتجزوا عائلات عدد من أفرادها، كما أعلن الجيش الأحد.





واشار الجيش الباكستاني إلى أن مقاتلين "مجهزين تجهيزا جيدا" اقتحموا القاعدة الأمنية في بلدة مسلم باغ في إقليم بلوشستان (جنوب غرب) وأسروا ثلاث عائلات في مبنى سكني.





وقال المكتب الاعلامي في الجيش إن الاشتباكات استمرت من مساء الجمعة إلى صباح السبت.





وأضاف المكتب الاعلامي أن المهاجمين الستة قتلوا مع ستة من أفراد قوات الأمن الحكومية ومدني واحد. كما جرح ستة آخرون، بينهم امرأة.