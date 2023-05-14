إردوغان يأمل بأن تكون نتيجة الانتخابات "جيدة لمستقبل البلاد"

أعرب الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان الأحد عن أمله في أن تكون نتيجة الانتخابات الرئاسية "جيدة لمستقبل البلاد"، بدون أن يصدر تكهنات بشأن فوزه.





وقال إردوغان "من المهم أن يدلي جميع الناخبين بأصواتهم بدون قلق حتى الساعة 17,00 (14,00 ت غ) لإظهار قوة الديموقراطية التركية".



