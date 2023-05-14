كيليتشدار أوغلو يقول عند إدلائه بصوته إن تركيا "اشتاقت للديموقراطية"

اعلن كمال كيليتشدار أوغلو المرشح للرئاسة التركية والمنافس الرئيسي للرئيس الحالي رجب طيب إردوغان بعدما أدلى بصوته في الانتخابات الأحد في أنقرة ان بلاده "اشتاقت للديموقراطية".





وقال كيليتشدار أوغلو "اشتقنا جميعا للديمقراطية ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا البعض"، مؤكدا "سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله وسيستمر إلى الأبد".